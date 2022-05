Lavori alla rete idrica, le località del Trasimeno che resteranno senz’acqua

Umbra Acque annuncia lo stop del servizio dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì, interessati quattro comuni

Umbra Acque informa che a causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche dalle ore 22 di giovedì 26 maggio alle ore 6 di venerdì 27 maggio, si avranno interruzioni del servizio e/o cali di pressione/portata nelle seguenti località:

Nel comune di Magione: loc. La Frusta e loc Poggio di Braccio ;

; Nel comune di Panicale: loc. Mirabella, loc Via delle Parti, loc. Migliagliolo, intero abitato Tavernelle e zona Potassa ;

; Nel comune di Paciano: loc. Mazzarelli, loc. Le Case, loc. Collevarche, loc. Borgarucci e loc. Strigaia ;

; Nel comune di Castiglione del Lago: loc. Macchie in via Petrarca e via Mazzini, loc. S Fatucchio; centro, loc. Pucciarelli, loc. Ceraso, loc Bracacci, Castiglione del Lago centro storico.

Umbra Acque ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445.