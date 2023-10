Lavori al Palazzone di Terni, Ater investe un milione di euro - Tuttoggi.info

Il Palazzone ospita attualmente 64 alloggi e verrà ristrutturato grazie a un importante investimento dell'Ater

Il Palazzone costituisce a Terni l’esempio più conosciuto di prima edilizia operaia. Situato in Viale Brin, il quartiere della Regia Fabbrica d’Armi del 1875 e delle Acciaierie del 1884, fu costruito nel 1890 proprio a supporto della prima industrializzazione. Un secolo fa vi abitavano circa 600 persone in condizioni difficili e costituisce per questo uno degli esempi di archeologia industriale di quel periodo quando la Terni subì interventi di trasformazione repentina e di inurbamento pesante, da città agricola a quella che fu poi chiamata la Manchester d’Italia.

Lavori al Palazzone di Terni

È un edifico di cinque piani costruito a mattoni e la cui distribuzione agli odierni 64 alloggi avviene attraverso ballatoi esterni all’interno di un grande chiostro. Le tamponature perimetrali ed i solai di piano/copertura in latero/cemento garantiscono un discreto isolamento termico, tuttavia, il consumo energetico globale è compromesso dalla presenza nei singoli alloggi di infissi esterni in legno realizzati con tecnologie obsolete, provvisti di vetro singolo. L’usura e la vetusta degli stessi non garantiscono più l’impermeabilità né idonee resistenze termiche, comportando discomfort e notevoli dispersioni energetiche. Gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico riguarderanno la sostituzione degli infissi esterni con posa di nuovi in alluminio a taglio termico e giunto aperto completi di scuri interni, dotati di sistema ad anta a ribalta ove previsto: gli infissi saranno provvisti di vetro trasparente termo-isolante basso emissivo avente caratteristiche di coibenza termica in grado di soddisfare gli standard richiesti dalle normative vigenti in materia di contenimento del consumo energetico con un sensibile miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari e dell’intero involucro edilizio. I

Ater investe un milione di euro

l costo dell’intervento ammonta ad €. 1.000.000,00 ed è interamente finanziato con i fondi del Fondo Complementare al PNRR, legge N. 101 DEL 01/07/2021 Programma “Sicuro, Verde e Sociale: riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica”. Le opere sono state affidate al Consorzio EDIL.ART. di Senigallia (AN), per l’importo contrattuale di €. 656.427,61 oltre IVA con ultimazione delle opere contrattualmente prevista per il 2/6/2024. “Questo intervento – spiega l’Assessore regionale Enrico Melasecche – rientra fra i molti che l’ATER sta operando in tutta l’Umbria, tuttavia assume nel caso specifico una valenza particolare perché avviene in un edifico storico di oltre centotrenta anni fa, oggetto di una narrazione copiosa relativamente all’esistenza particolarmente precaria degli operai dell’epoca; migliora la qualità della vita delle 64 famiglie particolarmente disagiate che lo abitano, riducendone sensibilmente i consumi energetici”.