Lavori al Curi, allestito il cantiere in Curva Nord VIDEO

Oltre alla sostituzione dei gradoni, si dovranno effettuare le programmate manutenzioni straordinarie sulle infrastrutture metalliche, così da consentire il pieno adeguamento sismico. Annunciati anche anche i lavori per la sostituzione dei servizi igienici. Il tutto, per un importo di circa 700 milioni di euro.

I lavori sulla Curva Nord dovrebbero essere conclusi entro il mese di luglio, secondo il nuovo cronopogramma che il Comune ha concordato con l’Ac Perugia.

I lavori per l’adeguamento statico-sismico del Curi si rendono necessari – hanno spiegato i tecnici comunali – a seguito delle risultanze delle verifiche sulla vulnerabilità sismica dell’impianto richieste dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Da tali studi approfonditi, in particolare relativamente alle prove sui gradoni tolti dalla Nord e sostituiti con quelli della Sud, è emerso che i manufatti in cemento richiedono un ripristino della funzionalità al fine di scongiurare gli effetti negativi derivanti dal processo di “carbonatazione” determinato dagli agenti atmosferici e dalle continue sollecitazioni cui è sottoposta la struttura.

I lavori in Curva Nord sono il primo stralcio di un intervento complessivo che riguarderà il glorioso, ma malandato, Stadio Curi. Con un impegno di spesa di 1,3 milioni di euro.

L’attivazione del cantiere, con la chiusura della strada antistante la Curva Nord, ha creato un po’ di disagi al traffico, con le auto dei genitori che accompagnano i figli agli allenamenti rimaste bloccate. Con un simpatico siparietto che lunedì pomeriggio ha visto protagonista Walter Alfredo Novellino, al percorso verde in pantaloncini per il consueto allenamento.