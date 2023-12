Lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezza, chiuso locale notturno: 17mila euro di multa - Tuttoggi.info

Controlli dei carabinieri di Terni e dell'ispettorato al lavoro in un locale notturno: scoperte gravi irregolarità. Scatta la sospensione dell'attività

Chiuso un locale notturno dai carabinieri di Terni, con il titolare denunciato e multato per un totale di 17mila euro. Il provvedimento è stato preso dopo un controllo – avvenuto nel fine settimana – nel night, situato a Stroncone, da parte dei militari dell’Arma della Compagnia di Terni, insieme a quelli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Terni ed all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

A conclusione delle verifiche è stato deferito in stato di libertà il titolare del locale notturno, un 79enne, per gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’utilizzo di lavoratori “in nero”. Oltre al deferimento alla competente Procura, in virtù delle gravi violazioni riscontrate, è scattato il provvedimento amministrativo della “sospensione dell’attività imprenditoriale” e sono state elevate sanzioni amministrative ed ammende per complessivi 17.000 euro circa.

(foto di repertorio)