Lavatrice abbandonata al bosco di San Francesco ad Assisi - Tuttoggi

Non si fermano i maleducati ambientali ad Assisi, sempre più sfacciati. Nonostante i controlli della municipale e l’aumento delle multe per violazioni ambientali, stavolta i soliti ignoti hanno scaricato una lavatrice all’ingresso del Bosco di San Francesco.



“Nonostante siano quasi dieci anni che il Bosco ha riaperto i battenti, purtroppo c’è chi pensa sia ancora una discarica…per abbandonare la lavatrice davanti al vialetto d’ingresso…”, la sconsolata segnalazione, con foto, su Facebook.



Ironia della sorte, infatti, il bosco è nato nel 2008 dopo aver ripulito la zona dall’incuria che negli anni l’aveva ridotta a una discarica rifiuti sparpagliati ovunque. Evidentemente, per chi ha scaricato la lavatrice all’ingresso della struttura, un destino che non sarebbe mai dovuto cambiare.