Laura Pausini annuncia 'La mia storia tra le dita': botta e risposta al vetriolo con Grignani - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Laura Pausini annuncia sui suoi social l’uscita il 12 settembre di un nuovo singolo ‘La mia storia tra le dita’, senza specificare che si tratta della cover del celebre brano di Gianluca Grignani. E il cantautore non la prende bene, tanto da dare vita, sempre via social, ad un botta e risposta al vetriolo con la cantante romagnola.

Tutto inizia quando ieri sera la Pausini, da New York, posta l’annuncia dell’uscita del “nuovo singolo” per il 12 settembre in tre lingue, italiano, spagnolo e portoghese. Dopo un poco Grignani, che aveva provato a commentare il post di Laura senza riuscirvi, scrive sulle sue storie di Instagram: “Il testo che vedrete nella storia successiva, è un commento che ho fatto sotto l’ultimo post della mia amica Laura Pausini, dove annuncia l’uscita del ‘suo nuovo singolo’. Purtroppo tale commento mi è stato ripetutamente cancellato!”. E nella storia successiva attacca: “Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum, o in altre occasioni…! Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei, è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover… di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io (La mia storia tra le dita e Mi Historia entre tus dedos…). Ci tenevo a ricordarlo… lo, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone, La Mia Storia Tra Le Dita, ma soprattutto a te. Ti abbraccio. Gianluca”.

La risposta di Laura Pausini, sempre su una storia di Instagram, non tarda ad arrivare: “Gianluca, anche io ti voglio bene, tanto che ti canto da sempre e tanto che lo sai da febbraio che ti avrei cantato ancora, anche quest’anno.. Sai quanto amo la tua musica e con l’annuncio che ho fatto oggi, spero di averti reso felice. Questa tua canzone, non solo è l’unica al mondo che esiste in tre lingue con quei titoli, ma.. non credo che nessuno altro (sicuramente non io) si permetterebbe mai di scrivere un titolo così unico, come il tuo. Sai anche che quando si lancia un nuovo progetto ognuno di noi ha in mente una storia per raccontarlo.. la mia inizia con l’annuncio di oggi e uscendo a settembre, ho preparato un racconto che spero ti piacerà… tutti sanno che La Mia Storia Tra Le Dita è di Gianluca Grignani. E a me sembra che il mio post sia pensato in un modo molto elegante per iniziare a parlare di questa splendida canzone. Spero che quando uscirà la mia versione ti piacerà tanto quanto piace a me. Un bacio grande. Lau”, conclude Pausini.