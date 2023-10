Laura Nuti sceneggiatrice di 'Anima Gemella', la nuova fiction di Canale 5 parla anche umbro - Tuttoggi.info

Debutta in prima serata la serie scritta dall'autrice umbertidese "Per me momento molto importante: il traguardo di un percorso iniziato lo scorso millennio con il mio primo corso di sceneggiatura"

Ci sarà anche un po’ di Umbria nella nuova fiction di Canale 5 Anima Gemella, in onda questa sera (11 ottobre) in prima serata. Tra gli autori c’è infatti l’umbertidese Laura Nuti, che ha scritto la sceneggiatura della serie – diretta da Francesco Micciché – insieme a Peter Exacoustos e Magda Mangano.

La fiction, composta da 8 episodi, parla di Carlo (Daniele Liotti), famoso chirurgo torinese tormentato dalla morte della moglie Adele (Valentina Corti). Due anni dopo la perdita decide di sposare Margherita (Alice Torriani), migliore amica della moglie. Con le nozze alle porte, però, la sua vita prende una svolta inaspettata quando incontra Nina (Chiara Mastalli), truffatrice che si spaccia per medium. Durante una seduta spiritica quest’ultima entra in trance e pronuncia una frase che solo Adele avrebbe potuto dire a Carlo. L’uomo, sconvolto, inizia un’indagine per scoprire la verità, che farà emergere segreti del passato e metterà di nuovo in discussione la sua vita.

Nata a Umbertide, Laura Nuti ha conseguito un Bachelor of Arts in Communication and Media Studies presso la Nottingham Trent University (UK). Successivamente ottiene un Master in critica giornalistica e uno in Sceneggiatura presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma. Nel 2019 diventa dottore di ricerca all’Università per Stranieri di Perugia e all’Université Toulouse Jean Jaurès con una tesi in cotutela sulla ricezione di Federico Fellini in Francia. Sul regista riminese ha tenuto presentazioni in Italia, Francia, Croazia, Inghilterra e USA. Giornalista pubblicista e sceneggiatrice, Laura Nuti è attualmente impegnata in diversi progetti editoriali e televisivi. “Mitologia Fellini. Alla scoperta dei falsi miti su Federico Fellini e il suo cinema” è il suo primo libro – con cui nel 2020 vince la sezione Saggistica del Premio InediTO-Colline di Torino – pubblicato nel maggio 2022 da Ianieri Edizioni.

Sull’uscita della prima puntata di Anima Gemella ha dichiarato: “Per me è un momento molto importante: il traguardo di un percorso iniziato lo scorso millennio con il mio primo corso di sceneggiatura. Oggi voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, chi mi ha sostenuto in questi anni e chi ci supporterà guardando ‘Anima Gemella’ su Canale 5 o mediasetinfinity.it. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore e vi auguro una buona visione! Non vedo l’ora di sapere che cosa ne pensate!”.