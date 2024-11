L’atleta Chiara Andidero da astro nascente a stella del nuoto italiano riporta 3 medaglie d’oro e un bronzo dai Campionati di nuoto Fisdir di Torino - Tuttoggi.info

La ventunenne umbra, nuotatrice agonista FISDIR (Federazione Italiana Sport degli Intellettivo Relazionali) ha gareggiato nella categoria Juniores





(Perugia) Chiara Andidero, umbra di Castiglione del Lago, nuotatrice agonista della FISDIR, ha partecipato ai Campionati Italiani di nuoto in vasca corta (25 mt) per la stagione sportiva 2024 presso il Palazzo del Nuoto di Torino dal 22 al 24 novembre. Alla competizione hanno partecipato 330 atleti provenienti da società di tutta Italia per conquistare i rispettivi titoli di categoria. Chiara è tesserata con la Virtus Buonconvento di Fermo (FM) sotto la guida del tecnico Marco Cicconi. La squadra Virtus, oltre a Chiara, riunisce atleti paralimpici provenienti da Fermo, Terni e dalla regione Toscana. Chiara, già detentrice del titolo Mondiale nei 200 farfalla, vinto ai Global Games che si sono svolti a Vichy (Francia) nel giugno 2023, è detentrice di 20 titoli quale campionessa Italiana in varie le specialità con la conquista dei relativi record Italiani. Al campionato Italiano di Torino Chiara ha gareggiato nei 200 mt farfalla dove ha conquistato il titolo di campionessa Italiana con un nuovo record riportando un oro. Popi ha gareggiato nei 400 mt misti ed anche in questa specialitá ha ottenuto il titolo di campionessa Italiana aggiungendo il nuovo record e riportando l’oro. Stesso risultato nei 1500 mt stile libero, anche qui titolo di Campionessa Italiana con l’oro al collo. Salta il poker di medaglie d’oro nella staffetta 4×50 mt mista stile libero (due ragazze e due ragazzi) dove è salita al terzo gradino conquistando la medaglia di bronzo.