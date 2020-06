Latini "Terni ha bisogno di un nuovo ospedale" - Tuttoggi

“Terni ha bisogno di un nuovo ospedale, su questo convengo pienamente con l’assessore Luca Coletto”. Lo dice il sindaco Leonardo Latini, commentando recenti dichiarazioni dell’assessore regionale alla sanità.



“Come più volte sottolineato in passato, resto convinto che l’ospedale di Terni debba accentuare la sua capacità attrattiva extraregionale, sviluppare l’alta specialità e la ricerca”.

“Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi è chiaro che è necessario anche un forte e deciso investimento sulle strutture. Non possiamo pensare che nel medio-lungo periodo una struttura come quella del Santa Maria, realizzata in gran parte negli anni Sessanta e Settanta, possa reggere le esigenze di un’azienda ospedaliera come la immaginiamo e le nuove sfide che ci attendono. Allo stesso tempo non è pensabile continuare a intervenire a stralci con costosissime “pezze” che non risolvono il problema di fondo: quindi bene ha fatto l’assessore Coletto a sottolineare la questione. Da parte nostra siamo disponibili a discutere le soluzioni”.