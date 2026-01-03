 L'arteterapia del "Chianelli" adottata dalle città italiane della ceramica: la proposta da Deruta - Tuttoggi.info
L’arteterapia del “Chianelli” adottata dalle città italiane della ceramica: la proposta da Deruta

Redazione

L'arteterapia del "Chianelli" adottata dalle città italiane della ceramica: la proposta da Deruta

Sab, 03/01/2026 - 10:10

Le iniziative del Residence Daniele Chianelli di Perugia fanno scuola in Italia. L’ultima buona pratica individuata come da replicare è il laboratorio ceramico di arteterapia inaugurato a metà dicembre e pronto ad entrare in attività appena finite le festività grazie al comitato degli artigiani ceramisti di Deruta.

“L’Arte che Cura”, questo il nome del progetto, è nato da una richiesta di Franco e Luciana Chianelli motivata dal voler offrire ai malati oncologici e ai familiari ospiti del Residence delle esperienze in grado di alleviare la permanenza in ospedale. Una richiesta fatta propria dal Sindaco di Deruta Michele Toniaccini, che ha coinvolto il tessuto produttivo della città della ceramica, il quale ha risposto con generosità fornendo le attrezzature necessaria per allestire il laboratorio e le proprie competenze per lo svolgimento dei corsi.

Nei giorni scorsi è stato proprio il primo cittadino di Deruta ad esporre e proporre il progetto all’assemblea dell’Associazione italiana delle città della ceramica, della quale è vice presidente nazionale e che riunisce sessanta realtà di riconosciuta antica tradizione ceramica. L’iniziativa ha ricevuto unanimi apprezzamenti ed è stato quindi ipotizzato che venga adottata da ogni città nei rispettivi territori di competenza a favore di strutture similari con le quali collaborare a fini benefici e solidaristici, promuovendo al contempo le molteplici valenze dell’arte ceramica.

“Con i colleghi dell’AICC, che ringrazio per l’adesione immediata – sottolinea Michele Toniaccini – siamo rimasti d’accordo che, qualora non abbiano strutture simili, il loro impegno verrà messo a disposizione dello stesso Residence Chianelli, supportando Deruta per fare dell’esperienza avviata in Umbria un’eccellenza assoluta. A riguardo ho ricevuto in questi giorni già le prime adesioni. Alla prossima assemblea dell’AICC spero possano intervenire anche Franco e Luciana Chianelli, testimonial di un’opera unica in Italia tanto da aver ricevuto l’apprezzamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

