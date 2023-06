"Largo" ai Bambini, negli Asili Nido di Spoleto ricettività aumentata - Tuttoggi.info

Quattro posti in più disponibili. Saranno invece otto i bambini che potranno usufruire del servizio full-time fino alle ore 16.30

Potenziamento dei servizi per la prima infanzia già dal prossimo anno educativo 2023-2024. Saranno quattro i posti in più, per la sezione medio-grandi, che da settembre aumenteranno la ricettività del nido Il Girotondo di viale Martiri della Resistenza, passando da 40 a 44 bambini dai 12 ai 36 mesi (quella complessiva passa da 52 a 56 posti).

Non solo. L’assunzione da parte del Comune di Spoleto, dal 1 settembre 2023 al 30 giugno 2024, di due nuove educatrici (la prima full-time e la seconda part-time al 50%), permetterà anche di aumentare la ricettività pomeridiana fino alle ore 16.30 con i posti della sezione medio-grandi che passeranno da 32 a 40 (in totale da 44 a 52).

“Grazie ai contributi del Ministero dell’Istruzione e del Merito e a risorse comunali siamo riusciti ad investire sui servizi educativi – ha spiegato l’assessore Luigina Renzi – L’obiettivo, ne limiti di ciò che è attualmente possibile, è dare una risposta alle famiglie della nostra città, offrendo un servizio che permetta di conciliare al meglio i tempi di lavoro e famiglia, rappresentando al contempo un sostegno alla genitorialità e al benessere dei bambini. Ringrazio il personale educativo, che ogni giorno sostiene la volontà dell’amministrazione con professionalità e rispetto nei confronti delle famiglie”.

Per quanto riguarda le graduatorie definitive degli asili nido comunali per l’anno educativo 2023-2024, disponibili da questa mattina nel sito dell’Ente (https://bit.ly/3cXLipG), vengono confermati i numeri contenuti nelle graduatorie provvisorie, con 53 nuovi iscritti (18 per sezione Piccoli e 35 per i Medio-grandi), a cui si aggiungono i quattro posti ancora da assegnare nei nidi privati convenzionati (2 per i Medi-grandi a Città Domani, uno a Favolandia e uno anche al Nido delle Piccole Api) ed i 41 bambini già iscritti negli anni precedenti.

Coloro che risultano ammessi devono inviare la dichiarazione di accettazione (https://bit.ly/3NchVBf) entro il 30 giugno 2023 all’indirizzo primainfanzia@comune.spoleto.pg.it, allegando fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. La mancata presentazione di accettazione comporta la perdita del posto assegnato e l’esclusione dalla graduatoria. In caso di non accettazione del posto assegnato presso un asilo nido privato convenzionato l’utente rimane in graduatoria per le preferenze espresse per uno o più asili nido pubblici.

Le domande non ammesse restano in lista di attesa, distinta in base alla sezione (Piccoli e Medio/grandi) dalla quale si attingerà nel caso in cui alcuni posti si rendessero vacanti.​