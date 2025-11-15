 L'Arca di Loré, ACME produzioni partner del Jova Summer Party - Tuttoggi.info
L'Arca di Loré, ACME produzioni partner del Jova Summer Party

Redazione

L’Arca di Loré, ACME produzioni partner del Jova Summer Party

ACME Produzioni, un'azienda umbra fatta da umbri è IL Partner TECNOLOGICO UFFICIALE DEL TOUR “L’ARCA DI LORÉ – JOVA SUMMER PARTY 
Sab, 15/11/2025 - 11:03

Nel 2026 Jovanotti torna con “L’Arca di Loré – Jova Summer Party”, un progetto musicale e narrativo che unisce viaggio, sostenibilità e sperimentazione. Dopo il giro internazionale, il tour approderà in Italia per sette grandi eventi prima del finale al Circo Massimo.A bordo dell’Arca sale anche una realtà umbra: ACME Produzioni, che sarà il partner tecnologico ufficiale del tour 2026.

L’azienda – collabora con Trident dal dal 2019 – ha già firmato l’innovazione digitale dei Jova Beach Party 2019  e 2022 e del PalaJova 2025 e ora porta nel nuovo tour un ecosistema tecnologico ancora più avanzato.

Le tecnologie ACME per L’Arca di Loré

  • App ufficiale del tour, evoluta con notifiche live, mappe interattive, info logistiche e contenuti esclusivi.
  • ENMA, sistema professionale di accessi per backstage, terrazze, VIP e staff.
  • Connettività dedicata con Wi-Fi ad alta densità, fibra e infrastrutture di rete per pubblico e addetti ai lavori.
  • Soluzioni digitali custom, basate su cloud e AI, pensate per migliorare l’esperienza del pubblico e la gestione di grandi eventi.

Le tappe italiane del Jova Summer Party

  • 7 agosto – Olbia, Arena Sound Park
  • 12 agosto – Montesilvano, Music Arena
  • 17 agosto – Barletta, Music Arena
  • 22 agosto – Catanzaro, Calabria Music Arena
  • 29 agosto – Palermo, Ippodromo La Favorita
  • 5 settembre – Napoli, Ippodromo di Agnano
  • 12 settembre – Roma, Circo Massimo (JOVA AL MASSIMO)

Le ultimissime novità

Il tour sarà alimentato al 100% da energia rinnovabile, grazie all’alimentatore mobile green sviluppato con A2A.

Confermati i partner nazionali (Banca Ifis, Vivident, Acqua Vera, Calliope, Polase, Eventi in Bus, Trenitalia, Urban Vision).

L’Arca porterà con sé anche il nuovo album di Jovanotti, “NIUIORCHERUBINI”, in uscita il 20 novembre, registrato in presa diretta a New York in sole sei giornate di jam session.

Il viaggio tra una tappa e l’altra sarà compiuto interamente in bicicletta: nasce così il JOVAGIRO, la versione contemporanea e sostenibile del Cantagiro.

  • ACME Produzioni – Universi Connessi. Noi creiamo. Tu vivi.

    www.acmeproduzioni.it

    info@acmeproduzioni.it

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un'età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

