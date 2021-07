Land Rover presenta il “Progetto Defender ForWorks” - Tuttoggi

All’interno della famiglia Land Rover, la Defender è indiscutibilmente uno dei modelli più iconici, l’emblema del DNA del brand, che si contraddistingue per l’ineguagliabile design e per la sua combinazione esclusiva di performance e capacità, con una guida agile e coinvolgente su strada e in off-road, ma, soprattutto la Defender è l’auto con il “cuore”. Robustezza, dinamismo e praticità sono solo alcune tra le caratteristiche indissolubilmente associate allo storico modello che negli anni si è evoluto in diverse occasioni per far esplodere a 360° le sue potenzialità, pur mantenendo intatto il DNA di un veicolo performante da oltre 70 anni e che rende l’iconico Unstoppable uno dei modelli più eclettici e amati di sempre. E’ anche e soprattutto la vettura da sempre impegnata in progetti di solidarietà, in missioni di aiuto verso popolazioni in difficoltà, utilizzata in caso di calamità naturali, ove sia necessario raggiungere luoghi inaccessibili per altri mezzi: è l’auto unstoppable protagonista di attivazioni legate alla social responsibility. Tutte queste caratteristiche sono parte integrante della variante commerciale della Defender, la Hard Top, la cui storica denominazione è stata riportata di diritto nella famiglia delle 4×4 Land Rover.

Nella Hard Top, le inarrestabili capacità all-terrain si coniugano alla connettività del ventunesimo secolo, offrendo ai professionisti una combinazione unica di spazio, praticità e comfort. Da tali premesse, per raccontare ed esaltare la doppia anima della Hard Top, una più hard e tecnica ed un’altra più soft e lifestyle, nasce il Progetto Defender forWorks, che attraverso la realizzazione e personalizzazione di esempari unici, rafforza il rapporto con i prestigiosi partner a bordo dell’iniziativa.

Il Progetto Defender forWorks, 100% tailor-made, è stato sviluppato con lo scopo di esaltare le affinità di valori con alcuni partner del brand, operanti in ambiti professionali diversi, attraverso un’esclusiva personalizzazione della loro Defender Hard Top, autentico veicolo da lavoro, customizzato secondo le specifiche esigenze riconducibili all’ambito lavorativo.

Con la realizzazione di una serie di Unique Edition, rese uniche da wrapping esclusivi ed allestimenti ad hoc, la Defender Hard Top, variante commerciale della Defender, si posiziona come la capostipite del nuovo segmento di veicoli “Premium Commercial SUV”.

Con la cabina di guida separata dal piano di carico e le altre caratteristiche della Defender tradizionale, offre spaziosità, capacità unica di guida on-road e off-road, performance elevate e di carico, e di personalizzazione per gli usi più specialistici, un’immagine Premium perfetta per rispecchiare l’identità di aziende partner che sanno fare la differenza. Per meglio riflettere la doppia anima della Defender Hard Top, sono state quindi attivate alcune importanti partenership distinte, da una diversa connotazione di elementi e valori: una, più “hardWorks” (istituzionale) che lega questa vettura ad associazioni ed enti fortemente impegnati nel sociale ed operativi in prima linea, sempre e solo a supporto della collettività, come quelle con Croce Rossa Italiana, con INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, L’altra, più “styleWorks” per rappresentare il mood lifestyle e smart della Defender Hard Top, che si esprime attraverso un approccio creativo mirato ad esclusive collaborazioni con partner di rilievo in ambiti più leisure, tra cui spiccano le attivazioni con Ferretti Group, Birra Baladin, Callaway Golf, DJI, Busnelli Corporate.

Immancabilmente, visto il rapporto in essere da oltre 65 anni tra Land Rover e IFRC, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, declinato anche attraverso iniziative nazionali da più di 10 anni, un posto di rilievo è ricoperto dalla partnership italiana tra Land Rover, ancora una volta, al fianco di Croce Rossa Italiana. Nell’ambito del progetto Defender forWorks, una Defender Hard Top, con livrea esclusiva e allestimenti personalizzati per Croce Rossa Italiana, è stata resa disponibile a supporto della campagna vaccinale anti Covid-19 e si fa sostenitrice, in prima linea, di una missione umanitaria, in qualità di veicolo efficace per il transito degli approvvigionamenti verso gli hub, favorendo un aiuto rapido ed incisivo, volto al raggiungimento del traguardo di una vaccinazione equa e diffusa. Il mezzo è equipaggiato con lampeggianti e sirena e con un contenitore refrigerato biomedicale con apertura frontale per il trasporto sicuro di vaccini e prodotti biomedicali. Le pareti particolarmente spesse garantiscono il massimo isolamento e, quindi,il mantenimento della temperatura con un numero minimo di accensioni del gruppo frigorifero o riscaldante. Questo permette di limitare il consumo energetico mantenendo precisione ed affidabilità nel controllo della temperatura. Grazie alle proprietà isotermiche, il contenitore termico per farmaci è indispensabile per il trasporto a temperatura controllata di plasma, vaccini, sangue, organi e campioni per analisi cliniche e ambientali.

L’attività è nata per fronteggiare l’emergenza Covid 19 e supportare l’organizzazione benefica nella campagna vaccinale, inizialmente negli hub cittadini, per poi proseguire con un focus più specifico, verso le popolazioni che risiedono nei territori più difficilmente raggiungibili, se non inaccessibili. Inarrestabile è stato, infatti, dall’inizio della pandemia, l’operato della Croce Rossa su tutti i fronti: oltre all’enorme attività a contrasto del Coronavirus e all’attuale impegno che prosegue senza sosta nella campagna vaccinale, la CRI ha dato e continua a dare risposta alle conseguenze economiche del virus attraverso un sostegno diretto e concreto alle famiglie, fornendo supporto alle persone vulnerabili, sostenendo chi fosse vittima delle conseguenze psicologiche di questa dura situazione e continuando a veicolare le buone pratiche come la donazione del sangue ed i corretti stili di vita. “Sono mesi che i mezzi Land Rover testimoniano sulle strade di tutto il Paese – sottolinea Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana – l’impegno della Croce Rossa Italiana nella lotta al Covid-19. Siamo grati a Land Rover Italia per questo nuovo mezzo, attrezzato per fornire in sicurezza e rapidità gli approvvigionamenti presso i nostri hub vaccinali. Grazie a questa nuova Defender potremo essere ancora di più ‘un’Italia che aiutà”.

“Siamo davvero orgogliosi di essere, ancora una volta al fianco di CRI in questa loro importante attivazione a sostegno della collettività” commenta Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia – che prosegue – “Con l’occasione, mi fa molto piacere presentare il Progetto Defender forWorks che vede protagonista la Defender Hard Top in un’iniziativa Land Rover mirata al consolidamento e al rafforzamento di uno stretto connubio con i nostri partner, per offrire loro un’esperienza sempre più tailor-made, unica ed esclusiva. Il rapporto tra Land Rover e i suoi partner trova nuova forma in una fusione di elementi condivisi, espressi attraverso il design, le performance, la tecnologia, ma soprattutto i valori rappresentati dall’iconica Defender”.

