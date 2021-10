Land Rover Discovery, serie speciale Metropolitan Edition - Tuttoggi

Land Rover ha introdotto una nuova edizione speciale per Discovery. La Metropolitan Edition è dotata di una suite di tecnologie per migliorare il comfort e la praticità del SUV familiare a sette posti di Land Rover. Al vertice della gamma Discovery, la nuova Metropolitan Edition offre una serie di aggiornamenti esterni e una generosa dotazione di serie. E’ disponibile con una scelta di propulsori elettrificati, con il potente benzina P360 Ingenium o l’efficiente diesel D300 Ingenium certificato RDE2 e conforme a Euro 6d-Final, entrambi dotati di tecnologia Mild-Hybrid Electric Vehicle (MHEV) a 48 V. La nuova Metropolitan Edition rappresenta il vertice della famiglia Discovery e si basa sulle specifiche R-Dynamic HSE con dettagli Bright Atlas per la griglia e la scritta Discovery. Il tutto è completato da inserti paraurti inferiori Hakuba Silver, cerchi in lega da 22 pollici Diamond Turned con dettagli Gloss Grey, pinze dei freni Land Rover nere, vetri oscurati e tetto panoramico scorrevole.

Le caratteristiche standard all’interno includono un Head-up Display e volante riscaldato, ricarica wireless del telefono, un vano frigorifero anteriore e un climatizzatore quadrizona. L’abitacolo è impreziosito dai dettagli del rivestimento in Titanium Mesh. Sempre nella gamma, il modello R-Dynamic ora dispone di un tetto a contrasto Gloss Black di serie. Il Discovery rimane il SUV full-size più capace e versatile, con la migliore capacità di traino di 3.500 kg2 e la tecnologia Advanced Tow Assist, che elimina lo stress dalle difficili manovre di retromarcia. La famiglia Discovery è disponibile anche con l’avanzata Cabin Air Purification di Land Rover con filtrazione dell’aria PM2,51, che monitora la qualità dell’aria all’interno e filtra i particolati nocivi per un ambiente interno più sano.

(ITALPRESS).