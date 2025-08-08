Lanciatori umbri sugli scudi al Campionato italiano di rulletto singolo e a coppie - Tuttoggi.info

A Corinaldo, nelle terre dell’Anconetano colpite dall’alluvione, nella due giorni di sabato e domenica scorsi dedicata ai Campionati Italiani di lancio del rulletto singolo e a coppie, successi per marchigiani ed umbri.

Risultati un po’ a sorpresa in quanto nei primi posti delle classifiche non sono presenti i maestri toscani. Sulle strade del Comune gorettiano sarebbe stata impresa ardua anche per loro battere i fuoriclasse perugini e gli aitanti atleti anconetani che hanno disputato delle gare di alto livello. Il fattore meteo ha inciso pesantemente, seppur in maniera diversa in entrambe le giornate. Il sabato, giornata dedicata alle gare a singolo delle categorie A e B, la pioggia caduta per l’intero pomeriggio ha precluso la disputa della finale B, mentre la sfida nella categoria A, seppur con il percorso bagnato, si è disputata ugualmente. Pertanto, come da regolamento, i vari piazzamenti sono stati determinati sommando i punteggi conseguiti dai giocatori nelle 2 manches di 8 lanci, disputati nella mattinata.

Per la giornata di domenica le copiose piogge, da mezzogiorno in poi, sono diminuite di intensità solo a metà pomeriggio, consentendo comunque la finale della gara unica a coppie. Suspence fino all’ultimo lancio, dove e’ prevalsa la coppia perugina composta da Mauro Sabatini e Marcello Boccalini sui giovani pesaresi Christian Bugugnoli e Diego Rotatori che in cuor loro avevano quasi pregustato una vittoria da nessuno pronosticata.

Da sottolineare il notevole impegno della Asd Corinaldo 1 del presidente Sammy Bracci sia nel pre-gara, per la preparazione dei percorsi nei Comuni di Corinaldo e Barbara, sia durante lo svolgimento con un numero elevato di giurie occorse per ogni batteria. Al 48esimo Campionato Italiano di rulletto FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, hanno partecipato oltre 90 atleti nella gara Individuale mentre nel quinto Campionato Italiano a Coppie sono stati ben 136 gli atleti iscritti a formare le 68 coppie a girone unico, comprendenti giocatori di categoria A e B. Le eliminatorie, sono consistite in 2 manches di 8 lanci, come anche le 2 finali che si sono potute disputare.



Classifiche finali: lancio del rulletto Individuale categoria A:



1) Leonello Chiappa (An)

2) Angelo Gaudenzi (Pg)

3) Federico Frati (An)

4) Giordano Neri (An)

5) Roberto Perfini (Fm

6) Roberto Mercanti (An)

7) Alfredo Brunelli (Pg)

8) Fausto Fioranelli (Pg)

9) Mauro Sabatini (Pg)

10) Gino Corradini (Mc)



Nella categoria B:



1) Claudio Rossini (An)

2) Mario Pacconi (Pg)

3) Daniele Burzacca (Mc)

4) Sammy Bracci (An)

5) Eugenio Maraghelli (Pg)

6) Gervasio Papi (An)

7) Giacomo Famiani (Pg)

8) Enio Malassisi (Mc)

9) Luca Gregorini (An)

10) Luigino Ciccola (Fm)



La finale di gara a coppie della domenica, ha registrato la seguente classifica finale:



1) Sabatini-Boccalini (Pg)

2) Bugugnoli-Rotatori (Pu)

3) Mercanti-Bucciarelli An)

4) Bussoletti-Nazzarelli (An)

5) Neri-Mastri (An)

6) Massi-Carbonari (An)

7) Pittori-Pizzirri (An)

8) Ceccacci-Candi An)

9) Gambini-Bonvecchi (Mc)

10) Polverari-Bracci (An)



Alle premiazioni, al ristorante Colverde, hanno presenziato il vice presidente vicario FIGeST, Valerio Vitellozzi, il delegato nazionale specialità rulletto FIGeST, Adriano Spadoni, il presidente nazionale specialità ruzzola, Mauro Sabatini, il sindaco di Corinaldo, Gianni Aloisi, i delegati provinciali FIGeST, Patrizio Romaldini (Mc) e Sauro Francescangeli (An) oltre ai consiglieri federali Alessio Passeri e Giacomo Famiani.

Prossimo appuntamento di carattere nazionale, il Campionato Italiano di rulletto a squadre che si disputerà a Nocera Umbra nei giorni 30 e 31 agosto prossimi.

Luogo: PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA