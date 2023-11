Lampedusa, notte di sbarchi. 900 migranti all’hotspot. Almeno 8 dispersi - Tuttoggi.info

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS)- E’ stata una notte infernale a Lampedusa (AG) sul fronte immigrazione. Mentre continuano le attività di ricerca degli almeno 8 dispersi (di cui 2 bambini) del naufragio avvenuto ieri alle 14, in tarda serata un peschereccio con a bordo 576 persone è arrivato sull’isola.L’imbarcazione è stata scortata dalle motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza per evitare nuove tragedie.Secondo il racconto dei migranti, originari di Bangladesh, Marocco, Siria, Iraq, Egitto e Pakistan, il viaggio è iniziato domenica scorsa, come sempre, dal porto di Zwara, in Libia.Un piccolo sbarco di 43 persone ha chiuso la giornata, portando il “contatore” a più di mille persone giunte a Lampedusa.Attualmente sono 900 i migranti ospiti dell’hotspot di contrada Imbriacola. La macchina dei trasferimenti non si è mai fermata e già stamattina in 130 lasceranno l’isola. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma