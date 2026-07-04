Lampedusa, il presidente della Regione Schifani dona simbolo Sicilia al Papa - Tuttoggi.info

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Lampedusa, il presidente della Regione Schifani dona simbolo Sicilia al Papa

ItalPress

Lampedusa, il presidente della Regione Schifani dona simbolo Sicilia al Papa

Sab, 04/07/2026 - 15:02

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LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accompagnato con la moglie Franca il Papa in aeroporto e, prima della partenza da Lampedusa, gli ha donato una triscele in ceramica, simbolo della Sicilia. Schifani ha anche ringraziato Papa Leone “per la forza del messaggio lanciato con il suo arrivo sull’isola e durante l’omelia della messa celebrata nel campo sportivo”.
(fonte video Regione Siciliana) abr/ (ITALPRESS).

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