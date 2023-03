L’Amministrazione Comunale di Città della Pieve incontra i cittadini a Ponticelli

L'iniziativa si svolgerà alla presenza del Sindaco Fausto Risini, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali del Gruppo di maggioranza.

Sabato 18 marzo, alle ore 17.30, presso il Circolo C.S.A.IN., in via della Chiesa 5 a Ponticelli, l’Amministrazione Comunale di Città della Pieve incontra i cittadini con l’obiettivo di recepire le istanze e affrontare e condividere le tematiche relative al governo del territorio.

L’appuntamento di sabato 18 (il terzo degli incontri effettuati con la cittadinanza) sarà un’ ulteriore occasione per tutti per potersi interfacciare pubblicamente con i propri amministratori, per dialogare insieme su problematiche radicate sul territorio, per chiedere delucidazioni sull’attività amministrativa svolta e per confrontarsi meglio sulla progettazione attuale e la programmazione futura.