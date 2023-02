trl/sat/gsl

Noleggiare amici per chi ha bisogno di un conforto, di compagnia, di fare shopping o di un semplice consiglio. È la soluzione proposta dall’agenzia “Tramite amicizia” nell’omonimo film diretto e interpretato da Alessandro Siani, in uscita il 14 febbraio. L’attore e regista ne parla in un’intervista all’Italpress.