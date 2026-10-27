L'Amerigo Vespucci approda a Porto Empedocle, il sindaco "Motivo di orgoglio" - Tuttoggi.info

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L’Amerigo Vespucci approda a Porto Empedocle, il sindaco “Motivo di orgoglio”

ItalPress

L’Amerigo Vespucci approda a Porto Empedocle, il sindaco “Motivo di orgoglio”

Mar, 27/10/2026 - 19:03

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PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Per la seconda volta il porto di Porto Empedocle e la città vengono onorate dalla presenza dell’Amerigo Vespucci, la nave della Marina che è amata in tutto il mondo e che per noi è un momento di orgoglio”. Così all’Italpress il sindaco Calogero Martello, che saluta l’Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare, giunto nel porto di Porto Empedocle, dove resterà ormeggiato fino a venerdì 30 ottobre, nell’ambito della Campagna 2026. La sosta nella città siciliana rappresenterà un’occasione di incontro tra la Marina Militare e la cittadinanza, che avrà la possibilità di salire a bordo e conoscere da vicino una delle unità navali più rappresentative della Forza Armata, simbolo della tradizione marinaresca italiana e ambasciatrice del Paese nel mondo. Durante la permanenza in porto, sono previste visite a bordo da parte delle autorità locali, delle istituzioni e degli studenti, oltre a momenti di incontro con la stampa. La popolazione potrà visitare nave Amerigo Vespucci secondo il seguente programma: domani dalle ore 14:30 alle ore 18:00 (ultimo accesso); giovedì 29 ottobre: dalle ore 14:30 alle ore 18:00 (ultimo accesso). “Ci sono tantissimi ragazzi, tantissime persone che vogliono per la seconda volta ammirare questo capolavoro della Marina Militare, che rappresenta l’Italia nel mondo – aggiunge il sindaco -. Questi due giorni saranno particolarmente importanti, consentiranno a tanta gente di visitare questo gioiellino del mare. Per i ragazzi che vogliono arruolarsi l’Amerigo Vespucci rappresenta anche un punto di partenza per dedicare la propria vita alle forze armate e alla Marina militare in particolare”. xv6/vbo/gtr
(video di Calofero Giuffrida)

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