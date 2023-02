L’Albero sull’acqua resta lì, l’Unione dei Comuni minaccia di far pagare 31mila euro

Il Comune di Castiglione potrebbe non recuperare i soldi versati a garanzia della rimozione: la denuncia di FdI

Finite le festività, l’installazione dell’Albero di Natale più grande del mondo sull’acqua, che tanto entusiasmo ha generato anche quest’anno, è rimasta lì, come gli addobbi che non si ha voglia di riporre in soffitta.

A Castiglione del Lago questa “dimenticanza” rischia di una perdita, per le casse comunali, di oltre 30.000 euro. E’ quanto denuncia il gruppo consiliare comunale di FdI: “Nel dicembre scorso l’Unione dei comuni, ironia della sorte presieduta dal nostro primo cittadino, per autorizzare l’installazione dell’albero chiese che il Comune le versasse 31.130,84 euro, di cui 11.130,84 euro di tassa per l’occupazione spazio acqueo e 20.000 euro a garanzia della successiva rimozione. Ad oltre un mese dal Natale l’albero, anche se spento, può però essere ancora ammirato da chi transita sul lungolago o da chi passeggia, oggi fortunatamente gratuitamente, sul belvedere”.