L’Albero sul Trasimeno affascina anche Sgarbi | E oggi plana la Befana: il programma

La Befana plana sull’Albero

Ma è chiaro che le attenzioni adesso verranno tutte concentrate sul binomio Befana-Albero, con la simpatica vecchietta pronta idealmente a volare per tutta la lunghezza (oltre un chilometro!) dell’albero sull’acqua. La “Befana dei bambini” sarà l’appuntamento principale di venerdì 6 gennaio, in collaborazione con la locale sezione dell’Avis, che per tutto il periodo dell’evento è stata presente con un proprio stand per sensibilizzare il pubblico alla donazione del sangue. Calze, dolciumi e immancabili sorprese per i più piccoli, già dalle ore 14 in piazza Mazzini e lungo tutte le vie del centro storico, con accensione speciale dell’albero alle 17 nel percorso allestito presso il Belvedere dove restano perfettamente funzionanti l’apprezzatissima Piazzetta del gusto, in cui è possibile assaggiare al coperto una vasta scelta di prelibatezze del territorio e di tipicità alimentari natalizie e non solo; il “Bosco incantato”, dove i visitatori, immersi in uno spettacolo di luci, verranno accompagnati da simpatici elfi nel regno di Babbo Natale; e infine all’interno della Rocca del Leone, la proiezione immersiva dello “Spettacolo della natività”, una narrazione audiovisiva capace di coinvolgere lo spettatore grazie alla produzione grafica e narrativa di Int. Geo. Mod. Perugia. A far da corollario a tutte le altre attrazioni ci saranno, come sempre, la ruota panoramica e la pista di pattinaggio su ghiaccio.

L’attenzione di curiosi e visitatori si sposterà, poi, sugli eventi di domenica, ultimo giorno di “Luci sul Trasimeno 2022”. Al mattino il 1° Torneo di calcio “L’Albero sul Lago”, riservato alla categoria Under 12 in collaborazione con l’ASD Castiglione del Lago (dalle ore 9, presso lo stadio comunale “R. Giommoni”). Poi, nel pomeriggio (ore 18.30, Palazzo Della Corgna), nell’ambito della V edizione del “Festival Ars Contemporanea”, il convegno moderato da Fiorello Primi sul tema “Girare film ne… I Borghi più Belli d’Italia”, cui seguirà la presentazione della pellicola “The Dream Fisher”, primo lungometraggio internazionale interamente girato a Castiglione del Lago per la regia di Roberto Valdes e con Gianluca Brundo. E proprio ai “Borghi più belli d’Italia” sarà dedicata alle 19.30 la cerimonia di spegnimento dell’Albero di Natale in acqua: toccherà infatti ai sindaci e alle delegazioni dei Comuni di Gradara (PU), Pacentro (AQ), Poppi (AR) e Castel San Pietro Romano (RM) togliere energia al “gigante”. Con un messaggio significativo: l’arrivederci a fine aprile, quando proprio questi quattro borghi saranno i protagonisti dei carri allegorici dell’edizione 2023 della “Festa del Tulipano”,in programma a Castiglione del Lago sotto la consueta organizzazione di “Eventi”.