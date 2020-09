Lakers sul 3-1 contro Denver, Finals Nba a un passo - Tuttoggi

ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – I Lakers vedono a un passo le Finals Nba. Gara 4 della finale della Western Conference sorride ai gialloviola: 114-108 su Denver, serie sul 3-1 per gli uomini di coach Vogel che proveranno a chiudere i conti sabato notte. Ma guai a dare per morti i Nuggers, già capaci di ribaltare lo stesso tipo di situazione contro Jazz e Clippers.

A fare la differenza, nella notte italiana, sono stati i soliti Anthony Davis e LeBron James: 34 punti per il primo, decisivo soprattutto nella prima parte di gara, 26 per il Prescelto, bravo poi a difendere su Jamal Murray, 32 punti ma costretto ad alcuni canestri impossibili. Per James anche 9 rimbalzi e 8 assist, con i gialloviola che hanno ora la chance di tornare a giocare una finale per l’Anello dopo un’attesa lunga dieci anni. Ma dietro il successo in gara 4 ci sono anche altri protagonisti, a partire da Dwight Howard partito nel quintetto titolare: al di là della doppia doppia finale (12 punti e 11 rimbalzi), ha avuto il merito di limitare Jokic, la cui gara è stata condizionata dai falli (16 punti e 7 rimbalzi il suo score personale).

