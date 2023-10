L'agroalimentare italiano nel mondo con Intesa Sanpaolo e Antinori - Tuttoggi.info

FIRENZE (ITALPRESS) – L’agroalimentare è un elemento trainante del Made in Italy nel mondo, grazie alla qualità delle produzioni e ad alcuni fattori di competitività che lo distinguono dai principali competitor europei. L’Italia è al terzo posto in Europa per valore aggiunto generato dal settore, con un peso del 15% sul totale europeo, e al quinto posto per occupazione. Marchesi Antinori, una delle più antiche aziende familiari di vini di qualità, può essere identificata come il simbolo del potenziale delle imprese di eccellenza. A fine giugno ha completato l’acquisizione della piena proprietà di Stag’s Leap Wine Cellars, dopo 16 anni di partnership con l’azienda americana Ste.Michelle Wine Estates. Di questo si è parlato alla cantina Antinori nel Chianti Classico, a San Casciano in Val di Pesa, con l’iniziativa “Accompagnare la crescita all’estero delle eccellenze italiane. L’esempio di Marchesi Antinori”. Stag’s Leap Wine Cellars è considerata una delle aziende vinicole più importanti dell’area della Napa Valley, in California. Intesa Sanpaolo ha affiancato Marchesi Antinori confermando l’impegno per la valorizzazione della qualità agroalimentare italiana e per affermare nel mondo i marchi del comparto.

