Lagarde a sorpresa visita il mercato di Firenze: "Prezzi del cibo ancora troppo alti" - Tuttoggi.info

 Lagarde a sorpresa visita il mercato di Firenze: "Prezzi del cibo ancora troppo alti"
Lagarde a sorpresa visita il mercato di Firenze: “Prezzi del cibo ancora troppo alti”

Lagarde a sorpresa visita il mercato di Firenze: “Prezzi del cibo ancora troppo alti”

Mar, 28/10/2025 - 15:03

(Adnkronos) – “I prezzi dei prodotti alimentari sono un po’ alti”. A dirlo è la presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando con i giornalisti a Firenze a margine di una visita al mercato di Sant’Ambrogio. “Dobbiamo assicurarci che continuino a scendere perché il cibo è importante”. “Verdure e formaggio sono i miei acquisti tipici al mercato” sottolinea.  

“Qui c’è tanta bella frutta e verdura e formaggio e ho una richiesta speciale da mio marito: vuole che gli compri un panettone, ma forse è troppo presto per acquistarlo”. Lagarde si è, infine, concessa per foto, saluti e strette di mano ai commercianti e si è soffermata a dialogare con il presidente del consorzio del mercato di Sant’Ambrogio, Luca Menoni.  

