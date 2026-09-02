Lagalla "Devozione e arte per l'Acchianata delle Rosalie" - Tuttoggi.info

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Lagalla “Devozione e arte per l’Acchianata delle Rosalie”

ItalPress

Lagalla “Devozione e arte per l’Acchianata delle Rosalie”

Mer, 02/09/2026 - 14:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Ancora una volta completiamo il pannello delle offerte artistiche intitolate a Santa Rosalia. La sera del 3 settembre sarà dedicata alla fase religiosa, quella del 4 alla fase laica e religiosa insieme. Ci sarà un appuntamento importante anche sulla vetta di Monte Pellegrino, per l’utilizzo dello spiazzo del Belvedere dove troneggia la statua della Santa: credo sia un ulteriore riconoscimento dell’attività dell’assessorato alla Cultura, prima con Cannella e ora con Rini, garantendo ai palermitani e ai turisti un’opportunità che tradizionalmente non era nel calendario di eventi dell’amministrazione comunale”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione, a Palazzo Palagonia, della quarta edizione dell’Acchianata delle Rosalie.
xd8/vbo/azn

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