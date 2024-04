Lagalla "Con 400° Festino nuova identità internazionale per Palermo" - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il 400esimo anniversario di Santa Rosalia vuole essere anche un momento per svelare quello che questa nuova amministrazione ha progettato e iniziato a realizzare, superando difficoltà amministrative e procedurali, eredità della precedente gestione, ma superate le quali oggi ci consente di potere aprire Palermo a nuove collaborazioni, a nuovi momenti spettacolari, a una nuova identità internazionale alla quale lavoriamo intensamente”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla al Consolato italiano a New York parlando dell’organizzazione del 400° Festino di Santa Rosalia.

