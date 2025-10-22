 Lagalla "Comune vicino al Palermo, collaboriamo per lo stadio" - Tuttoggi.info
ItalPress

Mer, 22/10/2025 - 21:03

PALERMO (ITALPRESS) – “La tifoseria è strettamente legata alla squadra, una squadra che si sta impegnando grazie a un lavoro societario estremamente rilevante. L’amministrazione comunale è non solo vicina alla società, ma con essa sta intensamente collaborando soprattutto nella prospettiva della ristrutturazione e riqualificazione dello stadio”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della conferenza stampa, al Teatro Politeama, di presentazione delle iniziative per i 125 anni del Palermo Fc.

