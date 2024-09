Lady Gaga annuncia l'uscita dell'album 'Harlequin' - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Ieri sera, a sorpresa, la superstar Lady Gaga ha annunciato l’uscita dell’album 'Harlequin' che, come lei stessa ha dichiarato sui social, va abbinato al film e alla colonna sonora di 'Joker - Folie à Deux', in cui Gaga recita nel ruolo della protagonista. Poco fa l’artista ha pubblicato anche una preview del video di un nuovo brano, tratto da 'Harlequin' e girato al Museo Louvre di Parigi.

L’album 'Harlequin' uscirà questo venerdì 27 settembre sulle piattaforme digitali (in formato fisico dall’11 ottobre, pre-order), mentre la colonna sonora di 'Joker - Folie à Deux' uscirà il 4 ottobre in edizione digitale e fisica. Il film, diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix e Lady Gaga, sarà in tutte le sale italiane a partire da mercoledì 2 ottobre, distribuito da Warner Bros Italia.

Nel frattempo Lady Gaga è l’artista n.1 al mondo con il singolo 'Die with a Smile' con Bruno Mars, da settimane in vetta della classifica dei brani più ascoltati al mondo su Spotify. Sulla piattaforma il brano conta già oltre 388 milioni di stream. Prossimamente uscirà anche il nuovo album di Lady Gaga, finora soprannominato 'LG7'. Lady Gaga, vincitrice di un Oscar e di 13 Grammy Awards, è un'artista e performer unica nel suo genere. Il suo ultimo album, 'Chromatica', è stato il suo sesto album consecutivo ad andare al primo posto della classifica Billboard 200, diventando la prima artista donna a riuscirci nell’arco di un decennio (2011-2020).

La sua collaborazione con Ariana Grande in 'Rain On Me' ha segnato il più grande debutto su Spotify del 2020, raggiungendo il primo posto nelle classifiche Spotify Global e Spotify Usa e diventando uno dei suoi numerosi successi. Il suo album di debutto, 'The Fame' (2008), è l’album con la più lunga permanenza al primo posto della classifica Billboard Dance/Electronic di tutti i tempi, con oltre 175 settimane non consecutive. L'album si trova al 12° posto della classifica 'Top 200 Albums of All Time di Billboard' ed è il 6° album più longevo di una cantante donna nella classifica Billboard 200 con 319 settimane.