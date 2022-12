Ladro maldestro si rompe un braccio per scappare, denunciato

Scoperto dal proprietario di casa mentre cercava di entrare, si è rotto un braccio nella fuga ed è stato fermato dai carabinieri

Era pronto a rubare in un’abitazione ma è stato scoperto e per scappare si è rotto un braccio. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Perugia hanno denunciato a piede libero un 32enne albanese per tentato furto.

L’uomo, dopo aver tagliato la rete di recinzione di un’abitazione, è stato sorpreso dal proprietario dell’immobile, insospettito dai rumori provenienti dal cortile. Il 32enne si è dato repentinamente alla fuga abbandonando gli arnesi da scasso in suo possesso. Nel tentativo di scavalcare la recinzione, però, è caduto procurandosi una frattura ad un braccio.