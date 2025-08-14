 Ladro incastrato dall'allarme di casa | Recuperato bottino di gioielli - Tuttoggi.info
Ladro incastrato dall’allarme di casa | Recuperato bottino di gioielli

Redazione

Ladro incastrato dall’allarme di casa | Recuperato bottino di gioielli

Ladro denunciato dai Carabinieri. Si era introdotto in un'abitazione di una coppia che era andata a vedere il palio di Amelia
Gio, 14/08/2025 - 10:27

È la serata conclusiva del Palio dei Colombi di Amelia (TR), due coniugi si allontanano dalla propria abitazione per assistere alla storica manifestazione. Poco più tardi scatta l’allarme e ricevono un alert e un video sul proprio cellulare attraverso il quale constatano che un uomo si è introdotto nella proprietà e, dopo aver sfondato la porta finestra, aveva fatto accesso all’interno dell’immobile, dal quale aveva rubato monili e preziosi per un valore poi quantificato in circa 10.000 euro.

Carabinieri recuperano bottino

Allertata immediatamente la Centrale Operativa dei Carabinieri di Amelia tramite il NUE 112, le pattuglie giunte sul posto non hanno subito rintracciato il ladro e hanno avviato le ricerche. Dall’analisi approfondita delle immagini è stato riconosciuto dai Carabinieri il volto dell’ignoto, consentendo di richiedere per la mattina successiva, alla competente Procura di Terni, l’emissione di un Decreto di perquisizione domiciliare al fine di rinvenire la refurtiva. L’uomo, un 44enne del posto con precedenti specifici, vistosi ormai scoperto, ha consegnato il bottino nelle mani dei militari.

Denuncia e piede libero

I due coniugi, nel frattempo, formalizzata la denuncia di furto presso la Stazione di Amelia, hanno fornito una descrizione dettagliata dei preziosi asportati, anche tramite fotografie, permettendo il riconoscimento dell’intera refurtiva recuperata. Per l’uomo è scattata la denuncia e piede libero per il reato di furto aggravato.

