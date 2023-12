Ladri scatenati nelle festività, "depredati" bar e tabaccheria in centro | Svuotata cassaforte in una casa - Tuttoggi.info

Nella notte appena trascorsa ripulita l'edicola di San Pietro, la vigilia di Natale blitz mirati alle casseforti | Eugubini richiedono sempre più a gran voce più telecamere

Non si sono fermati neanche per le festività di Natale i ladri che, ormai da mesi, stanno visitando case private e attività in tutto il Comune di Gubbio.

L’ultimo colpo in ordine di tempo è avvenuto proprio nella notte appena trascorsa alla tabaccheria edicola di San Pietro, dove i malviventi, scardinata a metà la saracinesca, si sono intrufolati dentro rubando il denaro presente e tutti i ‘gratta e vinci’ presenti. Le due casse dell’attività sono state ritrovate poco lontano dai carabinieri, entrambe svuotate del loro contenuto. I danni ammonterebbero a circa 10 mila euro.

Ma i ladri si sono scatenati anche la vigilia dei Natale: in un noto bar del centro storico hanno scassinato una cassaforte, portandosi via ben 4000 euro e pure alcuni panettoni. Un’azione perpetrata nella più completa tranquillità visto che gli intrusi hanno avuto pure l’accortezza di disattivare il sistema di videosorveglianza.

Poche ore prima, sempre nella stessa notte tra il 23 e il 24 dicembre, è stata svaligiata pure un’abitazione privata di Semonte, complice l’assenza dei proprietari di casa. Anche in questo caso i ladri si sono diretti verso la cassaforte, riuscendo a portar via tutti gli oggetti in oro al suo interno. La frazione eugubina resta una delle più “visitate”.

Dopo alcuni giorni senza episodi di cronaca simili torna dunque la paura in città, così come la richiesta da più parti dell’implementazione della videosorveglianza, per la quale il Comune di Gubbio non è mai risultato beneficiario dei relativi finanziamenti, “poiché territorio con un basso tasso di criminalità“. Con l’imminente visita del prefetto a gennaio la questione sicurezza verrà sicuramente affrontata a 360°, anche e soprattutto su questo punto. Sperando nel frattempo che i blitz notturni non aumentino ancora.