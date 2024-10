Ladri acrobati, raffica di furti a San Sisto e Ferro di Cavallo

Ladri acrobati ancora in azione in questi giorni, soprattutto nelle zone di San Sisto e Ferro di Cavallo. Presi di mira, infatti, anche appartamenti ai piani alti dei condomini. Furti compiuti, secondo quanto lamentano i proprietari, anche in pieno giorno.

Casi che si sono intensificati proprio in questi giorni, almeno in queste due popolose zone di Perugia.

I ladri acrobati, probabilmente, riescono ad arrampicarsi aggrappandosi a grondaie e tubature lungo le facciate dei palazzi. Riuscendo a colpire in modo estremamente rapido, così da non farsi sorprendere dal rientro dei proprietari o addirittura dalla presenza di persone in casa durante l’infrazione.

Cercano contanti, gioielli e beni di valore, come orologi e telefoni cellulari.

Non sempre i furti vengono denunciati, soprattutto quando viene preso denaro contante lasciato in casa. Le forze dell’ordine raccomandano però di fare sempre denuncia di furto, per facilitare l’eventuale recupero di oggetti preziosi rubati ed anche per approntare azioni di sicurezza tese a prevenire le razzie.