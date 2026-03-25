L'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci” rompe i confini regionali: ampio consenso per l’Open Day 2026 - Tuttoggi.info

L’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” si conferma polo d’attrazione nazionale per l’Alta Formazione Artistica. In occasione dell’Open day 2026, le sedi di San Francesco al Prato e del Polo Santa Chiara hanno registrato un importante afflusso di visitatori, con una significativa quota di potenziali iscritti provenienti da fuori regione, arrivati a Perugia per valutare un’offerta formativa sempre più orientata alle industrie creative.

La strategia didattica: tra arti visive e nuovi linguaggi L’evento ha messo in luce un sistema di competenze che integra le discipline tradizionali con le professioni emergenti. Accanto ai percorsi storici di Pittura, Scultura e Grafica, l’Istituzione ha presentato corsi ad alto tasso di innovazione come Character Design e gaming, Cinema e audiovisivo, Product design sostenibile e Social media per le arti. L’obiettivo è offrire percorsi multidisciplinari capaci di dialogare con i nuovi linguaggi della cultura, formando figure professionali che sappiano coniugare la ricerca artistica con le richieste del mercato del lavoro globale.

Tra laboratori e orientamento. Dopo i saluti istituzionali della direttrice Tiziana D’Acchille, la giornata si è articolata in una serie di presentazioni dei vari corsi, in particolare triennali. Docenti e studenti hanno illustrato i contenuti dei diplomi di I e II livello, focalizzandosi sulle metodologie didattiche e sugli sbocchi occupazionali. L’apertura dei laboratori ha permesso al pubblico di osservare direttamente i processi produttivi e progettuali nelle due sedi dell’Accademia. Il successo dell’Open day 2026 ribadisce il ruolo della “Vannucci” come motore di sviluppo per le industrie culturali. Grazie ad un ambiente di studio aperto all’internazionalizzazione e a laboratori all’avanguardia (potenziati anche dai recenti investimenti tecnologici), l’Accademia perugina si consolida come scelta strategica per chi intende acquisire competenze operative e culturali competitive nel panorama creativo contemporaneo.

I corsi aperti. Dalla Pittura alla Pittura per l’editoria d’arte, dalla Scultura alla Grafica e illustrazione d’Arte e all’Illustrazione e linguaggi del Fumetto, è ampio il ventaglio di percorsi offerto nel campo delle arti visive contemporanee. Mentre Fashion Design, Graphic Design, Character Design e gaming, Scenografia, Cinema e audiovisivo, Fotografia video e social media per le arti, Product design sostenibile e Brand design, Fashion design per la maglieria sono invece i corsi che intrecciano progettazione, arti applicate e innovazione tecnologica. Tutte le info dettagliate relative alle iscrizioni possono essere consultate online sul sito dell’Accademia www.abaperugia.com



