LaborDì, 1.200 studenti a confronto con le aziende - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Cercare un impiego è una sfida da non perdere: è questo l’obiettivo alla base di LaborDì, una giornata immersiva organizzata da Acli, in partnership con Eni, Italo, Aeroporti di Roma, Vittoria Assicurazioni, Würth e Risorse per Roma. Ad aprire l’incontro è stato il messaggio di Papa Francesco, che ha denunciato la mancanza di sicurezza sul lavoro “sempre più scandalosa e preoccupante”.Nel corso dell’evento sono state illustrate a 1.200 studenti di 20 scuole romane le varie strade che hanno davanti, spesso non conosciute, per dare loro la possibilità di compiere una scelta il più possibile consapevole e informata.

