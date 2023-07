ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno scoperto ad Ardea un locale adibito a officina per ricaricare le munizioni e modificare le armi del tipo soft air, alterandole in modo tale da renderle in grado di sparare proiettili veri. Nel laboratorio era custodito un vero e proprio arsenale.

