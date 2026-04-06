“LABBOTTEGA – Domenica al centro” torna il 12 aprile a Palazzo Mauri - Tuttoggi.info

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“LABBOTTEGA – Domenica al centro” torna il 12 aprile a Palazzo Mauri

Redazione

“LABBOTTEGA – Domenica al centro” torna il 12 aprile a Palazzo Mauri

Lun, 06/04/2026 - 08:11

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Prossimo appuntamento dell’associazione Il Filo rosso domenica 12 aprile, alle ore 17.00, presso il Botanical Garden di Palazzo Mauri a Spoleto, con “LABBOTTEGA – Domenica al Centro”, iniziativa dedicata alla promozione culturale e alla partecipazione attiva della comunità, rivolta a famiglie, bambine e bambini, ragazze e ragazzi e cittadini di tutte le età.

Al centro dell’incontro la presentazione del libro per bambini e ragazzi “La storia di Spoleto” di Achille Battaglia, un’opera pensata per avvicinare le giovani generazioni alla conoscenza della città attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente. Interverranno l’Assessore Danilo Chiodetti, l’ex dirigente scolastico Mario Lucidi e la professoressa Liana Di Marco, mentre le letture saranno affidate ai ragazzi e alle ragazze del Liceo di Scienze Umane, in un significativo momento di condivisione intergenerazionale.

Particolare rilievo sarà dato al laboratorio di disegno dedicato ai più piccoli: i bambini saranno invitati a rappresentare se stessi all’interno della storia della città, immaginandosi protagonisti tra luoghi, monumenti e vicende di Spoleto. Un’attività pensata per trasmettere il senso di partecipazione e consapevolezza che la storia non è solo memoria del passato, ma un racconto vivo di cui ciascuno è parte: ieri, oggi e domani.

Nel corso del pomeriggio, Maggioli Cultura e Valle Mea Coop. presenteranno le proposte culturali e museali della città. Visitare musei, luoghi e monumenti significa entrare in contatto diretto con la storia, riconoscere il valore del passato e sviluppare una maggiore consapevolezza del presente. È proprio attraverso la scoperta e la valorizzazione della bellezza della storia di Spoleto che diventa possibile vivere il presente in modo più attivo e costruire il futuro con maggiore responsabilità e partecipazione.

L’iniziativa intende inoltre rafforzare il senso di appartenenza alla città e alla comunità, promuovendo una rete culturale che unisce la biblioteca e i musei cittadini: vere e proprie “pietre vive” che raccontano la storia e l’identità del territorio.

Una comunità che racconta se stessa, che si riconosce nella propria storia e che, attraverso la cultura, costruisce il proprio domani: è in questo intreccio di voci, luoghi e persone che prende forma l’identità viva di Spoleto.

L’ingresso è gratuito con tessera kids, la cittadinanza è invitata a partecipare.

Info sui canali ilfilorosso.community / info@associazioneilfilorosso.it


Luogo: Via Brignone, 14, Spoleto, Perugia

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