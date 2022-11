La zona sociale 3 lancia i Progetti utili alla collettività per i percettori del reddito di cittadinanza - Tuttoggi

Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

La domanda dovrà essere presentata entro il 25 novembre, in busta chiusa, con raccomandata A/R indirizzata all’ Ufficio Servizi Sociali e Gestione Erp, c/o Ufficio protocollo del Comune di Assisi, Piazza del Comune 10, 06081, Assisi (Pg) oppure con pec all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it

La manifestazione resterà comunque aperta e sarà quindi possibile, per i soggetti interessati, presentare istanza per essere inseriti nel catalogo dei Puc dei Comuni della Zona Sociale n. 3.

I progetti utili alla collettività (Puc) dovranno riguardare attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. I progetti utili alla collettività potranno eventualmente riguardare altresì attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.