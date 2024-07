"La Zanzara chiude i battenti", l'annuncio di David Parenzo infiamma i social - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Oggi 'La Zanzara' chiude i battenti. Ultima puntata, poi si torna (forse) a settembre", l'annuncio lanciato su X da David Parenzo infiamma i social. Lo stop a sorpresa in un mercoledì di fine luglio e quel 'forse' aggiunto all'arrivederci a settembre, inquieta i fan del programma condotto da Parenzo insieme a Giuseppe Cruciani su Radio 24.

"Togli quel 'forse' o avrai una flotta di gente sotto casa che cercherà di ucciderti", scrive Matteo tra il minaccioso e l'ironico. Preoccupato anche un altro utente che si firma Titmouse: "Oh! Non scherziamo! Fai le vacanze, divertiti, ma - ammonisce nei commenti - a settembre devi essere carico a molla! C'è da combattere!". Elisabetta invece ci ride su prendendo il 'forse' come una burla o un rito scaramantico: "È 20 anni che dite che non tornate", ricorda.

Ma ci sono anche gli 'anti-Zanzara' che a quel 'forse' si aggrappano come a una speranza. "Volesse il cielo che a settembre il Sole 24 ore faccia una bella disinfestazione!", scrive Claudio. E Andrea ci va giù pesante: "Sarebbe bello se non riapriste mai più. Siete l'apice dell'imbarbarimento e della volgarità. Pagata e pilotata", scrive.

I detrattori comunque appaiono nettamente in minoranza in una valanga di 'orfani' che tra il serio e il faceto fingono disperazione per l'abbandono del loro programma di riferimento. "Tigre Ho bisogno di te che combatti contro le Destre, non puoi lasciarci un mese e mezzo così", scrive Daniele mentre Marco protesta: "Potevate arrivare almeno a venerdì. Maledetti".