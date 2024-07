La XLV Rassegna Internazionale del Folklore di Castiglione - Tuttoggi.info

La Rassegna Internazionale del Folklore di Castiglione del Lago dal 1978 si propone come occasione d’incontro, di confronto e di scambio culturale tra gruppi folkloristici di tutto il mondo allo scopo di promuovere la conoscenza delle tradizioni, sviluppare l’amicizia tra i popoli e operare assieme a favore della pace e della crescita, mantenendo al tempo stesso la ricchezza di diverse tradizioni e culture. Per il “ Gruppo Folkloristico Agilla e Trasimeno ” è stata una missione perfettamente riuscita, a detta di tutti, in questi 46 anni di spettacoli che hanno portato sulle rive del lago la musica e le tradizioni da ogni parte del mondo.

«Unità nella diversità» ama ripetere il prof. Giancarlo Carini , presidente di Agilla e Trasimeno che, dalla sua creazione, guida la RIF sempre in stretta collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago: un evento che è un fiore all’occhiello per la “Città del Trasimeno” e sicuramente tra i più significativi in Umbria. «I gruppi folkloristici rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione culturale musicale italiana – spiega Carini – e sono presenti in tutto il territorio nazionale, anche nei comuni più piccoli, con oltre 8000 gruppi attivi. Tali formazioni, sviluppando la comune passione per la musica, rappresentano uno strumento fondamentale di aggregazione, comunicazione e socializzazione per tutte l’età e i ceti sociali contribuendo al rafforzamento del legame con il proprio territorio e alla riscoperta di valori culturali e tradizionali essenziali che oggi rischiano di essere dimenticati o trascurati. Non a caso questo immenso patrimonio culturale immateriale è tutelato dall’UNESCO grazie alla “Convenzione Internazionale del 17 ottobre 2003”».

«Sono circa 20.000 i concerti e le manifestazioni che questi gruppi offrono annualmente su tutto il territorio italiano – sottolinea Carini – portando il proprio contributo musicale anche nei paesi e realtà di piccole dimensioni, favorendo la crescita e la partecipazione attiva. Anche la ricaduta economica sul territorio, come accade anche a Castiglione del Lago, ha dimensioni interessanti, muovendo migliaia di appassionati che costituiscono quel turismo culturale e non solo di puro consumo, che sempre più viene auspicato da tutti».

Per l’edizione numero 45, da domenica 11 a giovedì 15 agosto, “Agilla e Trasimeno” ha pensato a diffondere nel territorio umbro e toscano lo spettacolo del folklore, con la sua musica, le danze, i colori e le suggestive atmosfere che sa donare agli spettatori.

Domenica 11 a Villastrada Umbra e lunedì 12 agosto a Gioiella saranno i bulgari del " Folk Dance Klub Dobrudja " di Dobrich ad aprire le danze.

Martedì 13 la RIF fa tappa a Cortona con il gruppo bulgaro e i georgiani del " Folk Dance Group Abkhazia " di Kutasi.

Mercoledì 14 agosto trasferimento a Santa Maria degli Angeli sempre con entrambi i gruppi di Bulgaria e Georgia.

Gran finale il giorno di Ferragosto al Teatro della Rocca di Castiglione del Lago con il " Gruppo Folkloristico Agilla e Trasimeno ", il " Gruppo Musicale Folk Ribellicanti " di Lucignano in provincia di Arezzo (come Castiglione uno dei "Borghi più Belli d'Italia") e le attese performance dei bulgari e dei georgiani.

