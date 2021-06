“La Vacinada”, all’ospedale di Perugia sanitari e pazienti ballano Zalone

Progetto multidisciplinare inviato come challenge a tutte le Unità Spinali Unipolari italiane come “sfida” goliardica per sensibilizzare la popolazione

All’ospedale di Perugia sanitari, pazienti e i loro familiari ballano “La Vacinada” di Checco Zalone. Il video è stato realizzato dalla Unità Spinale Unipolare dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Un progetto multidisciplinare che verrà inviato come challenge a tutte le altre Unità Spinali Unipolari italiane come “sfida” goliardica per sensibilizzare la popolazione civile sui temi legati al mondo della persona con disabilità.

La finalità di questa iniziativa è infatti quella di veicolare un messaggio positivo e di resilienza rispetto al periodo pandemico, vissuto in prima linea sia dagli operatori sanitari che dai pazienti e loro care giver, su totale spirito volontaristico e di spensierato divertimento.