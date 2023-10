La Uila Uil dell'Umbria: "Alta potenzialità del patrimonio boschivo"

Interverrà anche l'assessore regionale Roberto Morroni

Si intitola “ForestAzione e Green deal, il bosco per l’Umbria – Tutela, sostenibilità e potenzialità del patrimonio boschivo regionale e nuove prospettive per il lavoro”, l’appuntamento organizzato dalla Uila Umbria per venerdì 6 ottobre al Barton Park di Perugia. L’appuntamento si aprirà alle 9 e si concluderà intorno alle 13.

Ad aprire sarà il segretario generale della Uila, Daniele Marcaccioli, che parlerà di “Nuove prospettive per un lavoro di qualità”. Seguirà l’intervento di Davide Pettenella, professore presso l’Università di Padova. Seguirà il dibattito con l’assessore regionale alle Politiche agricole, Roberto Morroni, l’amministratore unico di Umbraflor Matteo Gianbartolomei, Manuel Maraghelli quale amministratore unico di A.Fo.R. e Carlo Saveri, Tenente Colonnello Comandante Gruppo Carabinieri Forestale Perugia .

Concluderà il segretario nazionale Uila, Gabriele De Gasperis.