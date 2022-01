La trasmissione "Stop and Go" fa tappa a Todi - Tuttoggi

L'assessore Claudio Ranchicchio, "L'Amministrazione Comunale si dichiara entusiasta della continua promozione attraverso importanti programmi televisivi "

Sabato 15 Gennaio, alle ore 17,15, Todi sarà ancora una volta protagonista di un servizio televisivo. Dopo il successo e l’apprezzamento della puntata di Eden – Un pianeta da salvare, condotta da Licia Colò ed andata in onda su LA7 la scorsa settimana, questa volta farà tappa in città RAI2, con un’intera puntata dedicata al paesaggio, alla Cultura, all’enogastronomia ed alla bellezza della Città di Jacopone.

La trasmissione Stop and Go, condotta dai popolari personaggi televisivi Marco Mazzocchi e Sofia Bruscoli porterà i telespettatori alla scoperta di Todi e dei suoi dintorni.

Si parte dal centro della cittadina per andare a scoprire le sue origini legate al sottostante fiume Tevere facendo un giro panoramico a bordo di uno storico sidecar per scendere dal centro della cittadina verso la bellissima zona del “Furioso”, luogo sempre più centrale nell’attivita turistica outdoor, poi ci sarà la visita ad un vero e proprio magnifico Castello medioevale, ai confini con il Comune di Todi, ancora totalmente intatto e arroccato sulle colline che sovrastano il lago di Corbara.

Poi ci sarà uno speciale tour in mountain bike elettrica per scoprire i “luoghi del silenzio” facendo una piacevole sosta in un modernissimo frantoio, per scoprire come produrre olio di altissima qualità, senza scarti ed in totale sostenibilità e, per poi finire, con una romantica cena sopra un albero a base di prodotti coltivati a chilometro zero.

“L’Amministrazione Comunale si dichiara entusiasta della continua promozione attraverso importanti programmi televisivi che porterà certamente un’ulteriore ricaduta positiva di immagine ed economica.

Sapere che alcune delle trasmissioni più seguite dell’intero panorama televisivo, attraverso ottimi e costanti rapporti di collaborazione con le redazioni, individuano Todi ed il suo territorio come luogo ideale per parlare di sostenibilità, di Arte, di Cultura. di natura e di progetti innovativi, ci rende davvero orgogliosi e ci spinge a lavorare con sempre maggior convinzione nella direzione della qualità della vita e del turismo come volano per l’economia“, dichiara l’assessore al Turismo e Sviluppo Economico, Claudio Ranchicchio.