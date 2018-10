La Torre civica si colora di rosa contro il tumore del seno

share

La Torre civica di Città di Castello si colora contro il tumore del seno: come in altre città anche il Comune tifernate illuminerà di rosa un suo monumento simbolo per aderire alla campagna di Airc (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro). Da oggi, lunedì 1 ottobre, in concomitanza con la partenza della raccolta fondi, per una settimana, la torre ricorderà a tutti la possibilità di partecipare con l’acquisto simbolico di una spilla nelle tre farmacie comunali, la farmacia Ducci in Piazza Matteotti e le farmacie Ortalli di La Tina e via Togliatti.

Airc e Aucc, per la prima volta, uniscono gli sforzi per la ricerca, “che è sempre una buona causa” dichiara l’assessore alle Politiche sociali di Città di Castello Luciana Bassini, invitando ad aderire all’iniziativa e a dare una mano, “perché la scienza possa fare quei passi in avanti necessari ad individuare cure e tecniche in grado di salvare la vita delle donne che sono colpite da questo tumore”.

Lo stesso invito viene da Tina Bacchi, referente locale dell’Airc, che spiega come “la spilla contro il cancro alla mammella si inserisca nella più ampia campagna Nastro Rosa 2018 e sia corredata da un depliant illustrativo che verrà messo a disposizione dei cittadini per accrescere il grado di consapevolezza sull’importanza di un sano stile di vita”.

