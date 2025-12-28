 La terza generazione della Nissan Leaf guarda al futuro - Tuttoggi.info
La terza generazione della Nissan Leaf guarda al futuro

Dom, 28/12/2025 - 18:03

ROMA (ITALPRESS) – Dallo stabilimento di Sunderland esce la terza generazione di Nissan LEAF. Con l’avvio della produzione del nuovo modello prende ufficialmente il via EV36Zero, un progetto industriale che unisce veicoli elettrici, batterie di nuova generazione ed energia rinnovabile. Nissan ha investito oltre 500 milioni di euro per trasformare completamente lo stabilimento britannico, rendendo possibile, per la prima volta, la produzione di veicoli elettrici anche sulla linea numero due. L’impianto è stato ripensato secondo il concetto di “fabbrica del futuro”, con l’impiego di big data, realtà virtuale e mappatura digitale. Sono stati introdotti 137 nuovi stampi, 78 robot ad alta tecnologia e un avanzato impianto di saldatura laser che garantisce una precisione di appena tre decimi di millimetro. Innovazioni anche nel reparto verniciatura e nell’assemblaggio batterie, completamente automatizzato, oltre a 475 veicoli a guida autonoma che riforniscono le linee di produzione. Fondamentale anche la formazione: oltre 360 mila ore per un team di 6 mila persone. Accanto allo stabilimento nasce la nuova gigafactory che fornirà batterie più efficienti e performanti. La nuova LEAF, prodotta a Sunderland dal 2013, arriva con un’autonomia fino a 622 chilometri e ricarica rapida fino a 150 chilovatt. A bordo, tecnologie avanzate come Google integrato, NissanConnect Services e l’impianto audio BOSE Personal Plus. Un’auto che guarda al futuro, costruita in una fabbrica che rappresenta l’avvenire stesso dell’industria automobilistica.
