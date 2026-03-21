La Ternana spreca e nel finale la Samb trova il gol del pari (1-1) | Pagelle - Tuttoggi.info

La Ternana do Fazio si fa riacciuffare nel finale di una gara in cui i rossoverdi hanno sprecato molto. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate grazie agli interventi di Cultraro su Ferrante e Panico, che sbaglia anche una facile ribattuta dopo il palo colpito da Kerrigan. Anche se pure D’Alterio ha dovuto compiere un prodigioso intervento d’istinto su Zini. Nel finale ancora Panico, non trova il tocco vincente.

Nella ripresa, al quarto d’ora sul contatto tra Candellori e Capuano l’arbitro assegna il calcio di rigore che Panico non sbaglia, per il meritato vantaggio rossoverde.

Vallocchia ha la palla del raddoppio, ma Cultraro fa buona guardia.

Nel finale, però, la Ternana subisce gli assalti degli ospiti, che al 43′ trovano il pari con Zini di testa.

Esordio amaro per Fazio, che nel finale perde 2 punti in chiave playoff. Un punto d’oro, invece, per la Samb, che resta incollata a Torres e Perugia.

Tabellino e pagelle

TERNANA – SAMBENEDETTESE 1-1

15′ st Panico rig., 43′ st Zini

TERNANA: D’Alterio 6.5, Donati 5, Capuano 6.5 (41′ st Kurti sv), Martella 6.5, Kerrigan 6 (41′ st Meccariello sv), McJannet 5, Majer 6 (34′ st Tripi 6), Vallocchia 6, Ndrecka 6.5, Panico 6.5 (24′ st Leonardi 6), Ferrante 6 (41′ st Aramu sv). All.: Fazio 6. A disp.: Vitali, Morlupo, Pagliari, Orellana, Pettinari, Bruti, Proietti.

SAMBENEDETTESE: Cultraro 8, Zini 6, Lepri 5, Dalmazzi 6, Piccoli 5.5, Maspero 5 (19′ st Touré), Candellori 6, Marranzino 5 (1′ st Bongelli 6), Stoppa 6 (45′ st Pezzola sv), Parigini 5.5 (34′ st Martins 6); Eusepi 6. All.: Boscaglia. 6 A disp.: Orsini, Ponzanetti, Chelli, Lulli, Zoboletti, Alfieri, Gigante, Chiatante, Konate, Leonardo.

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma

Assistenti: Pasqualetto di Aprilia -Andrianbelo di Roma 1

Quarto ufficiale: Dini di Città di Castello

Operatore FVS: Romagnoli di Albano Laziale

AMMONITI: Kerrigan, Candellori, Donati.