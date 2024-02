La storia di Leonardo in mostra al Mimit per "Identitalia" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 100 aziende per un totale di 113 marchi di tutti i settori per celebrare i 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. È la mostra “Identitalia, The Iconic Italian Brands”, inaugurata a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo scopo della mostra, curata dai professori Carlo Martino e Francesco Zurlo ed esposta fino al 6 aprile, è quello di valorizzare un patrimonio industriale, progettuale e materiale di inestimabile valore per il Paese. All’inaugurazione ha preso parte, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

