La storia di FRIGIDAIRE in mostra a Roma. Prosegue la campagna di raccolta fondi in vista della grande esposizione - Tuttoggi.info

Proseguono i lavori verso la grande mostra che sarà dedicata, dal 19 marzo al 29 giugno al piano terra del Museo di Roma in Trastevere, alla storia di FRIGIDAIRE, la rivoluzionaria rivista, vera e propria moderna Enciclopedia Illuminista che in oltre 40 anni ha raccontato il presente attraverso ogni tipo d’espressione e di linguaggio: reportage narrativo, cronaca, arte, fumetto, fotografia, musica, video.

Verranno esposti originali, poster, rarità, fotografie, proiettati video e organizzati eventi per presentare la ricca e completa opera di FRIGIDAIRE, che non si è mai interrotta sin dalla sua fondazione, curiosamente proprio a Trastevere nel novembre del 1980. Un progetto vivo che si rinnova grazie ai giovani che hanno partecipato a Frigidaire negli anni più recenti, soprattutto dopo la fondazione a Giano dell’Umbria, in provincia di Perugia, della Repubblica di Frigolandia, terra di Frigidaire, Museo/Laboratorio dell’Arte Maivista e redazione attuale della rivista.

Quella di Roma sarà una straordinaria rassegna delle immagini più spettacolari e delle tante celebri figure artistiche apparse sulle pagine di Frigidaire, per riscoprire e approfondire un progetto originale di racconto totale della contemporaneità, capace di esplorare, nella sua radicale libertà d’espressione, le trasformazioni culturali e sociali dagli anni ’70 fino ad oggi. E c’è ancora tempo per sostenere l’iniziativa, attraverso una campagna di raccolta fondi online, promossa nella piattaforma Produzioni dal Basso: https://www.produzionidalbasso.com/project/frigidaire-storia-e-immagini-della-piu-rivoluzionaria-rivista-d-arte-del-mondo/: a chi darà il proprio contributo, in cambio attestati di riconoscimento, disegni originali autografati di Vincenzo Sparagna – fondatore e direttore della rivista – e copia autografata della Antologia Straordinaria Illustrata preparata in occasione della mostra.

Luogo: Museo di Roma in Trastevere, Piazza di S. Egidio, 1/b, ROMA, ROMA, LAZIO