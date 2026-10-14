La Stampa USA, Leonardis "Rafforziamo ponte tra Italia e Stati Uniti" - Tuttoggi.info

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La Stampa USA, Leonardis “Rafforziamo ponte tra Italia e Stati Uniti”

ItalPress

La Stampa USA, Leonardis “Rafforziamo ponte tra Italia e Stati Uniti”

Mer, 14/10/2026 - 11:03

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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ci piace molto questo progetto di espansione che ci vede adesso a New York, con un grande investimento che abbiamo fatto per mettere in relazione la comunità italo-americana con l’Italia, per farsi conoscere meglio, ma soprattutto per far conoscere meglio le imprese, creare network. Questa per noi è un’operazione importante che ci vedrà ulteriormente investire fuori dall’Italia, anche in altri Paesi, per gli anni successivi”. Lo ha detto all’Italpress Alberto Leonardis, presidente e fondatore del Gruppo SAE, a margine dell’inaugurazione di La Stampa USA, il portale digitale interamente in inglese del Gruppo SAE, presentato al Waldorf Astoria di New York.

xo9/mgg/mca2 (riprese video e intervista di Stefano Vaccara)

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