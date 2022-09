La Spoleto Blue Band in concerto per i detenuti di Maiano - Tuttoggi

La Spoleto Blue Band venerdì sera in concerto all'interno del carcere di Maiano, iniziativa della direzione come occasione di distensione

La Spoleto Blue Band in concerto per i detenuti della casa di reclusione di Maiano. L’appuntamento, promosso dal penitenziario guidato dalla direttrice Chiara Pellegrini, è in programma per venerdì 16 settembre.

La Spoleto Blue Band, gruppo musicale spoletino che già in passato si è esibito in istituto, raccogliendo grandi consensi, ha generosamente raccolto l’invito della direzione del carcere a riproporsi con il proprio repertorio sul palco allestito nel campo sportivo interno.